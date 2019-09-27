В аеропорту Львова вибухівки не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Поліцейські перевірили приміщення міжнародного аеропорту "Львів" та прилеглу територію – вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
"Повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького надійшло сьогодні, 27 вересня, на електронну пошту поліції. За вказаною у повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. З аеропорту було евакуйовано 480 пасажирів та працівників. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз вживаються заходи для встановлення особи, що надала неправдиве повідомлення, та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше УНН повідомив, що львівський аеропорт "замінували".