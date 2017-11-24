В аэропорту "Киев" взрывчатку не обнаружили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В международном аэропорту "Киев" взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook, передает УНН.
"Взрывчатку в аэропорту не найдено. Надеемся, что черно-пятничных телефонных террористов, которые заставили нервничать и мерзнуть пассажиров, таки найдут", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сообщение о "заминировании" привело к задержке рейсов и лишним хлопотам работникам службы авиационной безопасности, полиции и взрывотехники.
Проверка длилась более часа (с 16.40 до 18.10).
Напомним, сегодня 24 ноября поступило сообщение о "заминировании" аэропорта "Киев".