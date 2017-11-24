В аеропорту "Київ" вибухівки не знайдено

"Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що повідомлення про "замінування" призвів до затримки рейсів та зайвого клопоту працівникам служби авіаційної безпеки, поліції і вибухотехнікам.

Перевірка тривала більше години (з 16.40 до 18.10).

Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Київ".