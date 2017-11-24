В аеропорту "Київ" вибухівки не знайдено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту "Київ" вибухівки не знайдено. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть", - йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що повідомлення про "замінування" призвів до затримки рейсів та зайвого клопоту працівникам служби авіаційної безпеки, поліції і вибухотехнікам.
Перевірка тривала більше години (з 16.40 до 18.10).
Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Київ".