В аэропорту Филиппин экстренно сел пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Информация о пострадавших отсутствует.
Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.
Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.
Как сообщал УНН, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.