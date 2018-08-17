В аеропорту Філіппін екстрено сів пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пасажирський авіалайнер китайської авіакомпанії Xiamen Airlines сьогодні здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту імені Ніно Акіно в місті Маніла на Філіппінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інформації про постраждалих немає.
Також на даний момент не відома причина аварійної посадки.
Нагадаємо, вчора літак російської авіакомпанії "Північний вітер" здійснив екстрену посадку на запасному аеродромі турецького міста Анталія через технічну несправність.
Як повідомляв УНН, пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс з Тбілісі в Стамбул, здійснив екстрену посадку в аеропорту Трабзона.