В аеропорту Філіппін екстрено сів пасажирський літак

Інформації про постраждалих немає.



Також на даний момент не відома причина аварійної посадки.



Нагадаємо, вчора літак російської авіакомпанії "Північний вітер" здійснив екстрену посадку на запасному аеродромі турецького міста Анталія через технічну несправність.



Як повідомляв УНН, пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс з Тбілісі в Стамбул, здійснив екстрену посадку в аеропорту Трабзона.