В 2025 году на "Доступные лекарства" выделят 6,6 млрд гривен: что нового в программе

В 2025 году на программу "Доступные лекарства" будет выделено 6,6 млрд гривен. Программа расширится, включая более 30 новых препаратов, в частности для лечения глаукомы, метаболических заболеваний, боли и педиатрических препаратов. До августа 2025 года все аптеки должны присоединиться к этой инициативе. Об этом рассказала глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года программа "Доступные лекарства" существенно расширится. Она пополнится новыми препаратами, касающимися лечения глаукомы, метаболических и воспалительных заболеваний, а также препаратами для обезболивания и палеоативной помощи. Особое внимание уделено медикаментам для детей - каплям, мазям и антибиотикам для лечения инфекционных заболеваний.

"Это беспрецедентный шаг правительства, поскольку с 1 января мы добавим в программу более 30 активных действующих веществ, что вдвое увеличит количество доступных препаратов, которых сейчас около 600", - отметила Гусак.

Программа ориентирована не на категории пациентов, а на диагнозы. Поэтому доступ к лекарствам будет гарантирован всем украинцам, независимо от социального статуса или места жительства. Особенно это касается детей, которые получат доступ к отдельным препаратам. Для получения лекарств достаточно иметь назначение от семейного или лечащего врача.

Сейчас программой пользуются почти 5 миллионов украинцев.

Для реализации программы в 2025 году в Государственном бюджете Украины предусмотрено 6,6 млрд гривен.

"В этом году мы использовали 5 млрд", - отметила Гусак.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет воспользоваться программой "Доступные лекарства" в каждой аптеке Украины.