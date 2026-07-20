Уже 15 пострадавших от удара рф КАБом по многоэтажке в Павлограде - полиция
Киев • УНН
Российские войска утром нанесли удар КАБом по жилой многоэтажке в Павлограде. Погибли два человека, 15 получили ранения.
В Павлограде на Днепровщине в результате утреннего удара рф КАБом уже 15 пострадавших, двое человек погибли, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.
Павлоград. Утром оккупанты попали КАБом по жилой многоэтажке - на данный момент известно, что погибли два человека, еще 15 получили ранения
В Никопольском районе, как указано, за прошедшие сутки российские войска атаковали пять прифронтовых общин, нанеся более сотни ударов с применением артиллерии и беспилотников. В результате атак ранения получили четверо местных жителей.
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета20.07.26, 13:00 • 8796 просмотров