Уже 115 тыс. украинцев воспользовались программой "Скрининг здоровья"

115 тысяч украинок и украинцев воспользовались национальной программой Скрининг здоровья и прошли обследование. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, скрининг помогает вовремя оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других проблем со здоровьем, что поможет предупредить развитие болезней и уберечь жизнь и здоровье граждан.

Услуга бесплатная: после подачи заявки государство предоставляет 2000 гривен на обследование. Пройти их можно в государственных, коммунальных и частных медучреждениях в разных регионах Украины.

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Если средства на прохождение Скрининга здоровья получены до 1 мая 2026 года, пройти полное обследование и рассчитаться за него необходимо до 30 июня.

Скрининг здоровья для людей старше 40 лет — это простой способ вовремя увидеть риски и позаботиться о здоровье заблаговременно, резюмировала премьер.

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