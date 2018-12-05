УЕФА ввел систему видеоповторов с нынешнего плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Исполнительный комитет УЕФА одобрил использование системы Видеопомощь арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов УЕФА уже в нынешнем сезоне, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Исполком УЕФА принял это решение на заседании в Дублине после успешных испытаний технологии и обучения судей в последние месяцы.
Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с 1/8 финала. Исполком также принял использовать VAR в бакинском финале Лиги Европы УЕФА 2019 года, финальной стадии Лиги наций УЕФА 2019 года в Португалии и финальной стадии молодежного Евро-2019 в Италии.
“Мы готовы использовать VAR раньше запланированного. Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованием, так как предоставит ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений”, - отметил президент УЕФА Александр Чеферин.
Как сообщалось ранее, на сентябрьском заседании исполкома было решено, что “VAR” будет использоваться в Лиге чемпионов-2019/20 с 1/8 финала и в стамбульском Суперкубке УЕФА 2019 года.