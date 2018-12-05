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УЄФА впровадив систему відеоповторів з нинішнього плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА схвалив використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в Лізі чемпіонів УЄФА вже в нинішньому сезоні, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

УЄФА впровадив систему відеоповторів з нинішнього плей-оф Ліги чемпіонів

Виконком УЄФА прийняв це рішення на засіданні в Дубліні після успішних випробувань технології і навчання суддів в останні місяці.

Система VAR буде введена в Лізі чемпіонів з 1/8 фіналу. Виконком також ухвалив використовувати VAR в бакинському фіналі Ліги Європи УЄФА 2019 року, фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2019 року в Португалії і фінальній стадії молодіжного Євро-2019 в Італії.

“Ми готові використовувати VAR раніше запланованого. Впевнені, що це піде на користь нашим змаганням, так як надасть цінну допомогу суддям і дозволить знизити кількість невірних рішень”, — відзначив президент УЄФА Александер Чеферін.

Як повідомлялося раніше, на вересневому засіданні виконкому було вирішено, що “VAR” буде використовуватися в Лізі чемпіонів-2019/20 з 1/8 фіналу і в стамбульському Суперкубку УЄФА 2019 року.

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