УЄФА впровадив систему відеоповторів з нинішнього плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА схвалив використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в Лізі чемпіонів УЄФА вже в нинішньому сезоні, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Виконком УЄФА прийняв це рішення на засіданні в Дубліні після успішних випробувань технології і навчання суддів в останні місяці.
Система VAR буде введена в Лізі чемпіонів з 1/8 фіналу. Виконком також ухвалив використовувати VAR в бакинському фіналі Ліги Європи УЄФА 2019 року, фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2019 року в Португалії і фінальній стадії молодіжного Євро-2019 в Італії.
“Ми готові використовувати VAR раніше запланованого. Впевнені, що це піде на користь нашим змаганням, так як надасть цінну допомогу суддям і дозволить знизити кількість невірних рішень”, — відзначив президент УЄФА Александер Чеферін.
Як повідомлялося раніше, на вересневому засіданні виконкому було вирішено, що “VAR” буде використовуватися в Лізі чемпіонів-2019/20 з 1/8 фіналу і в стамбульському Суперкубку УЄФА 2019 року.