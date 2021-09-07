Заключение замглавы Меджлиса в Крыму: Полозов рассказал подробности дела

Апелляция на решение суда

“Что касается апелляции, то, конечно же, будем подавать апелляцию. У нас по закону есть трое суток с момента вынесения постановления для того, чтобы обжаловать, и в это время, естественно, мы подадим. Подается апелляция через Киевский районный суд Симферополя в "Верховный суд республики Крым". Именно он является апелляционной инстанцией”, — сказал Полозов.

Адвокат рассказал также, что его подзащитного будут содержать в следственом изоляторе во временно окупированном Симферополе.

Следствие осуществило манипуляцию

Что касается следственных действий, то Полозов рассказал, что они уже проводились с Нариманом Джеляловым.

“В отношении него еще до того, как он стал подозреваемым, проводились следственные действия в качестве свидетеля, был допрос и очная ставка с одним из братьев Ахтемовых. Однако впоследствии эти дела объединили. То есть, фактически следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания Наримана Джелялова в другом статусе, а поместило его уже в его уголовное дело, как будто он дал показания. При том, что он без адвоката давал эти показания. Естественно, от этих показаний мы отказались”, — сказал защитник.

По его словам, когда в одном уголовном деле есть показания человека в качестве свидетеля и в качестве подозреваемого — это “недопустимая ситуация”.

Месть российских властей за "Крымскую платформу"

Полозов рассказал УНН, что успел немного пообщаться со своим клиентом после вынесения решения о заключении того под стражу.

“Конечно, его (Джелялова — ред.) позиция заключается в том, что преследование осуществляется исключительно по политическим мотивам. Я напомню, что фактически он был задержан после того, как он съездил в Киев и принял участие в саммите "Крымской платформы”, — говорит адвокат.

“Он на суде об этом заявил, что это месть российских властей, учитывая их острую, болезненную реакцию на "Крымскую платформу", за его участие в том числе в этом саммите”, — рассказывает защитник.

С его слов, Нариман Джелялов на протяжении последних семи лет оккупации оставался в Крыму, выражал последовательную позицию, которая явно не нравилась российским властям. Фактически, он оставался одним из лидеров крымскотатарского народа, который до сих пор оставался в Крыму.

“На мой взгляд, его арест был вопросом времени, но вот это время, по всей видимости, пришло”, — добавил Полозов.

Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.

6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о заключении Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.