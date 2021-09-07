Ув'язнення заступника голови Меджлісу в Криму: Полозов розповів подробиці справи

Апеляція на рішення суду

"Що стосується апеляції, то, звичайно ж, будемо подавати апеляцію. У нас за законом є три доби з моменту винесення постанови для того, щоб оскаржити, і в цей час, природно, ми подамо. Подається апеляція через "Київський районний суд Сімферополя" в "Верховний суд республіки Крим". Саме він є апеляційною інстанцією", - сказав Полозов.

Адвокат розповів також, що його підзахисного будуть утримувати в слідчому ізоляторі в тимчасово окупованому Сімферополі.

Слідство здійснило маніпуляцію

Що стосується слідчих дій, то Полозов розповів, що вони вже проводилися з Наріманом Джеляловим.

"Стосовно нього ще до того, як він став підозрюваним, проводилися слідчі дії як щодо свідка, був допит і очна ставка з одним з братів Ахтемових. Однак згодом ці справи об'єднали. Тобто, фактично слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення Нарімана Джелялова в іншому статусі, а помістило його вже в його кримінальну справу, ніби він дав свідчення. При тому, що він без адвоката давав ці свідчення. Природно, від цих показань ми відмовилися", - сказав захисник.

За його словами, коли в одній кримінальній справі є свідчення людини як свідка і як підозрюваного - це "неприпустима ситуація".

Помста російської влади за "Кримську платформу"

Полозов розповів УНН, що встиг трохи поспілкуватися зі своїм клієнтом після винесення рішення про взяття того під варту.

"Звичайно, його (Джелялова - ред.) позиція полягає в тому, що переслідування здійснюється виключно з політичних мотивів. Я нагадаю, що фактично він був затриманий після того, як він з'їздив до Києва і взяв участь в саміті "Кримської платформи", - говорить адвокат.

"Він на суді про це заявив, що це помста російської влади, з огляду на їх гостру, хворобливу реакцію на "Кримську платформу", за його участь в тому числі в цьому саміті", - розповідає захисник.

З його слів, Наріман Джелялов протягом останніх семи років окупації залишався в Криму, висловлював послідовну позицію, яка явно не подобалася російській владі. Фактично, він залишався одним з лідерів кримськотатарського народу, який до цих пір залишався в Криму.

"На мій погляд, його арешт був питанням часу, але ось цей час, судячи з усього, прийшов", - додав Полозов.

Контекст

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова. Його затримали.

6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі ухвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.