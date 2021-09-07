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Ув'язнення заступника голови Меджлісу в Криму: Полозов розповів подробиці справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Захист заступника голови Медждлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова найближчим часом подасть апеляцію на рішення суду про взяття їхнього клієнта під варту. Про це УНН розповів адвокат Микола Полозов.

Апеляція на рішення суду

"Що стосується апеляції, то, звичайно ж, будемо подавати апеляцію. У нас за законом є три доби з моменту винесення постанови для того, щоб оскаржити, і в цей час, природно, ми подамо. Подається апеляція через "Київський районний суд Сімферополя" в "Верховний суд республіки Крим". Саме він є апеляційною інстанцією", - сказав Полозов.

Адвокат розповів також, що його підзахисного будуть утримувати в слідчому ізоляторі в тимчасово окупованому Сімферополі.

Слідство здійснило маніпуляцію

Що стосується слідчих дій, то Полозов розповів, що вони вже проводилися з Наріманом Джеляловим.

"Стосовно нього ще до того, як він став підозрюваним, проводилися слідчі дії як щодо свідка, був допит і очна ставка з одним з братів Ахтемових. Однак згодом ці справи об'єднали. Тобто, фактично слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення Нарімана Джелялова в іншому статусі, а помістило його вже в його кримінальну справу, ніби він дав свідчення. При тому, що він без адвоката давав ці свідчення. Природно, від цих показань ми відмовилися", - сказав захисник.

За його словами, коли в одній кримінальній справі є свідчення людини як свідка і як підозрюваного - це "неприпустима ситуація".

Помста російської влади за "Кримську платформу"

Полозов розповів УНН, що встиг трохи поспілкуватися зі своїм клієнтом після винесення рішення про взяття того під варту.

"Звичайно, його (Джелялова - ред.) позиція полягає в тому, що переслідування здійснюється виключно з політичних мотивів. Я нагадаю, що фактично він був затриманий після того, як він з'їздив до Києва і взяв участь в саміті "Кримської платформи", - говорить адвокат.

"Він на суді про це заявив, що це помста російської влади, з огляду на їх гостру, хворобливу реакцію на "Кримську платформу", за його участь в тому числі в цьому саміті", - розповідає захисник.

З його слів, Наріман Джелялов протягом останніх семи років окупації залишався в Криму, висловлював послідовну позицію, яка явно не подобалася російській владі. Фактично, він залишався одним з лідерів кримськотатарського народу, який до цих пір залишався в Криму.

"На мій погляд, його арешт був питанням часу, але ось цей час, судячи з усього, прийшов", - додав Полозов.

Контекст

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова. Його затримали.

6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі ухвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.

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