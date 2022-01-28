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Все время болтаются на каникулах: Степанов раскритиковал работу нардепов

Все время болтаются на каникулах: Степанов раскритиковал работу нардепов

Киев • УНН

 • 24707 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Народные депутаты снова уходят на каникулы. До этого они пять недель отдыхали и собрались только на одну пленарную неделю, после чего, объявив о росте числа заболевших на коронавирус в парламенте, снова пошли отдыхать. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает такую работу парламента недопустимой. Свое мнение он высказал в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", пишет УНН.

Цитата:

“Много людей сейчас думают, где бы найти такую работу, как у наших депутатов: 5 недель болтались на каникулах, сейчас 3 недели отпуска себе сделали. Многие о такой работе мечтают", - заявил политик.

Степанов заметил, что при этом даже не приходится говорить о 10% больных от общего количества парламентариев.

“А представьте себе: вы приходите в больницу, а там замок — "а у нас 10% заболело на ковид“. А таких больниц - через одну у нас в стране”, — заметил Степанов.

Он отметил, что нардепы в ситуации, которая возникла в стране, должны работать в сессионном зале.

"Совершенно бесполезные люди. Надо разогнать и назначить новые выборы”, — резюмировал он.

Контекст

Сегодня, 28 января, состоялось последнее пленарное заседание шестой сессии ВР. Пленарная неделя началась 25 января после длительных зимних каникул — последний раз перед этим нардепы работали в сессионном зале 16 декабря.

Уже 26 января появилась информация о планах парламентариев уйти на карантин из-за стремительного роста количества больных на коронавирус нардепов.

Как сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, карантин может продлиться до 15 февраля.

В то же время бывший “слуга”, внефракционный нардеп Александр Дубинский связал желание объявить такие каникулы с нехваткой голосов для принятия нужных законопроектов.

27 января ВР утвердила календарный план 7-й сессии. Постановление изменило предыдущие планы работы ВР, по которым 31 января должен был состояться согласительный совет, а с 1 по 4 февраля нардепы должны работать в формате пленарных заседаний. Теперь же ВР планирует работать следующим образом: 1 февраля — открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания; 2-4 февраля — работа в комитетах.

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