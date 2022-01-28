Все время болтаются на каникулах: Степанов раскритиковал работу нардепов

КИЕВ. 28 января. УНН. Народные депутаты снова уходят на каникулы. До этого они пять недель отдыхали и собрались только на одну пленарную неделю, после чего, объявив о росте числа заболевших на коронавирус в парламенте, снова пошли отдыхать. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает такую работу парламента недопустимой. Свое мнение он высказал в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", пишет УНН.