Увесь час бовтаються на канікулах: Степанов розкритикував роботу нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Народні депутати знову йдуть на канікули. До цього вони п’ять тижнів відпочивали і зібралися тільки на один пленарний тиждень, після чого, оголосивши про зростання кількості хворих на коронавірус у парламенті, знову пішли відпочивати. Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає таку роботу парламенту неприпустимою. Свою думку він висловив в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко", пише УНН.
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“Багато людей зараз думають, де б знайти таку роботу, як у наших депутатів: 5 тижнів бовталися на канікулах, зараз 3 тижні відпустки собі зробили. Багато хто про таку роботу мріє”, — заявив політик.
Cтепанов зауважив, що при цьому навіть не доводиться говорити про 10% хворих від загальної кількості парламентарів.
“А уявіть собі: ви приходите до лікарні, а там замок — "а в нас 10% захворіло на ковід“... А таких лікарень — через одну у нас в країні”, — зауважив Степанов.
Він наголосив, що нардепи в ситуації, яка виникла в країні, мали б працювати в сесійній залі.
“Абсолютно марні люди. Треба розігнати і призначити нові вибори”, — резюмував він.
Контекст
Сьогодні, 28 січня, відбулося останнє пленарне засідання шостої сесії ВР. Пленарний тиждень розпочався 25 січня після тривалих зимових канікулів — востаннє перед цим нардепи працювали у сесійній залі 16 грудня.
Уже 26 січня з’явилася інформація про плани парламентарів піти на карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус нардепів.
Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, карантин може тривати до 15 лютого.
Водночас колишній “слуга”, позафракційний нардеп Олександр Дубінський пов’язав бажання оголосити такі канікули з нестачею голосів для ухвалення потрібних законопроектів.
27 січня ВР затвердила календарний план 7-ї сесії. Постанова змінила попередні плани роботи ВР, за якими 31 січня мала відбутися Погоджувальна рада, а з 1 по 4 лютого нардепи мали б працювати у форматі пленарних засідань. Тепер же ВР планує працювати наступним чином: 1 лютого — відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання; 2-4 лютого — робота в комітетах.