Увесь час бовтаються на канікулах: Степанов розкритикував роботу нардепів

КИЇВ. 28 січня. УНН. Народні депутати знову йдуть на канікули. До цього вони п’ять тижнів відпочивали і зібралися тільки на один пленарний тиждень, після чого, оголосивши про зростання кількості хворих на коронавірус у парламенті, знову пішли відпочивати. Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає таку роботу парламенту неприпустимою. Свою думку він висловив в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко", пише УНН.