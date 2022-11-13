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Усику назначили обязательного противника

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Промоутер Эдди Хирн заявил, что IBF обязала чемпиона WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Александра Усика встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем, сообщает УНН.

«Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем», — написал Хирн в Twitter.

Напомним

Хорватский боксер Филип Хргович ранее победил Чжан Чжилея из Китая и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

Следует добавить, что ранее представители Усика вели переговоры о поединке за звание абсолюта хэвивейта с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно бой был запланирован на начало 2023 года.

Украинские Национальные Новости

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