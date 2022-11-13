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Усику призначили обов'язкового супротивника

Усику призначили обов'язкового супротивника

Київ • УНН

 • 837081 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Промоутер Едді Хірн заявив, що IBF зобов'язала чемпіона WBA/WBO/IBF/IBO у надважкій вазі Олександра Усика зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем, повідомляє УНН.

«Щойно отримав письмове розпорядження від IBF про те, що чемпіон Олександр Усик має зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем», — написав Хірн у Twitter.

Нагадаємо

Хорватський боксер Філіп Хргович раніше переміг Чжан Чжилея з Китаю та завоював статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

Слід додати, що раніше представники Усика вели переговори про поєдинок за звання абсолюту хевівейту з чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі. Попередньо бій було заплановано на початок 2023 року.

Українські Національні Новини

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