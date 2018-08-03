Усик заявляет, что ему пока неинтересно идти в политику

На вопрос ведущего, пойдет ли он в политику, Усик ответил: "А что я вам сделал?"

"На данный момент мне это неинтересно и я один ничего не изменю. Мне не хочется туда идти", - добавил чемпион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик заявил, что ему не нужны другие гражданства

На вопрос, поступали ли ему уже соответствующие предложения, он сказал: "Я сейчас морожусь, отдыхаю. Только с близкими говорю ... Я не хочу, чтобы мои фанаты разочаровались. Если идти, то в президенты, а я еще молод. Я еще боксирую", - сказал Усик.

Напомним, Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира. Журнал "The Ring" включил Усика в четверку лучших боксеров мира.