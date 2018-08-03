Усик заявляє, що йому поки нецікаво йти в політику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій ваговій категорії Олександр Усик заявляє, що на даний момент йому нецікаво йти в політику. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє УНН.
На запитання ведучого, чи піде він у політику, Усик відповів: "А що я вам зробив?"
"На даний момент мені це нецікаво і я один нічого не зміню. Мені не хочеться туди йти", - додав чемпіон.
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На запитання, чи надходили йому вже відповідні пропозиції, він сказав: "Я зараз морожусь, відпочиваю. Лише з близькими розмовляю... Я не хочу, щоб мої фанати розчарувались. Якщо вже йти, то в президенти, а я ще молодий. Я ще боксую", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик зробив ривок у рейтингу найкращих боксерів світу. Журнал "The Ring" включив Усика до четвірки кращих боксерів світу.