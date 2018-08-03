Усик: мне не нужны другие гражданства

"Мне никто никогда не предлагал изменить гражданство и, если бы мне даже предложили, я украинец. Зачем мне менять гражданство. У меня есть паспорт, дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я с этим могу ездить и я это делаю и все нормально. Мне не нужны никакие другие гражданства кроме моего", - заявил чемпион.

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Напомним, Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира. Журнал "The Ring" включил Усика в четверку лучших боксеров мира.