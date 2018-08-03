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Усик: мені не потрібні інші громадянства

Усик: мені не потрібні інші громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу в першій ваговій категорії Олександр Усик не отримував пропозиції про зміну громадянства і ніколи б його не змінив. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє УНН.

"Мені ніхто ніколи не пропонував змінити громадянство і, якби мені навіть запропонували, я ж українець. Для чого мені змінювати громадянство. У мене є паспорт, будинок. У мене все є. Мені не потрібно багато паспортів. Я з цим можу їздити і я це роблю і все нормально. Мені не потрібні ніякі інші громадянства окрім мого", - заявив чемпіон.

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Нагадаємо, Усик зробив ривок у рейтингу найкращих боксерів світу. Журнал "The Ring" включив Усика до четвірки кращих боксерів світу.

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