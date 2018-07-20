Усик и Гассиев провели процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Москве состоялась процедура взвешивания перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелой весовой категории между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, передает корреспондент УНН.
Украинский боксер, владеющий поясами по версиям WBC и WBO, продемонстрировал на весах 89,9 кг. Его будущий противник Гассиев показал аналогичные цифры на весах - 89,9 кг.
Добавим, что поединок пройдет завтра. Чемпион турнира получит все титулы участников, 10 млн долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али.
Как сообщал УНН, Кличко помогал Усику перед боем с Гассиевым.
Напомним, в субботу 21 июля Усик проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF Мурата Гассиев в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.