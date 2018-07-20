Усик і Гассієв провели процедуру зважування

Український боксер, який володіє поясами за версіями WBC і WBO, продемонстрував на вагах 89,9 кг. Його майбутній супротивник Гассієв показав аналогічні цифри на вагах – 89,9 кг.

Додамо, що поєдинок бійців пройде завтра. Чемпіон турніру отримає всі титули учасників, 10 млн. доларів призових і спеціальний трофей Мохаммеда Алі.

Як повідомляв УНН, Кличко допомагав Усику перед боєм із Гассієвим.

Нагадаємо, у суботу 21 липня Усик проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF Мурата Гассієва в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.