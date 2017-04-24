Правительственного проекта пенсионной реформы на сегодня нет - П.Розенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37165 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115552 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115999 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112255 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104083 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107009 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153055 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Правительственного проекта пенсионной реформы на сегодня нет - П.Розенко

Правительственного проекта пенсионной реформы на сегодня нет - П.Розенко

Киев  •  УНН

 • 9329 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодня нет правительственного варианта пенсионной реформы. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил вице-премьер-министр страны Павел Розенко, передает УНН.

"Когда я был министром социальной политики, мы внесли свой вариант пенсионной реформы в парламент. Через определенные личностные моменты этот законопроект до сих пор, уже три года лежит в ВР. Речь идет о нормировании позиций о накопительной системе, чтобы сделать эту систему более контролируемой государством, дать людям гарантии, что их накопления не исчезнут и дать развитие негосударственного пенсионного страхования ", - рассказал он.

Розенко добавил, что в настоящее время не имеет правительственного варианта пенсионной реформы.

Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее А.Рева сообщал, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. Также, по словам А.Рева Кабинет министров Украины на 99% согласовал проект пенсионной реформы с Международным валютным фондом , осталось согласовать только технические моменты.

Украинские Национальные Новости

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