Правительственного проекта пенсионной реформы на сегодня нет - П.Розенко

"Когда я был министром социальной политики, мы внесли свой вариант пенсионной реформы в парламент. Через определенные личностные моменты этот законопроект до сих пор, уже три года лежит в ВР. Речь идет о нормировании позиций о накопительной системе, чтобы сделать эту систему более контролируемой государством, дать людям гарантии, что их накопления не исчезнут и дать развитие негосударственного пенсионного страхования ", - рассказал он.

Розенко добавил, что в настоящее время не имеет правительственного варианта пенсионной реформы.

Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее А.Рева сообщал, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. Также, по словам А.Рева Кабинет министров Украины на 99% согласовал проект пенсионной реформы с Международным валютным фондом , осталось согласовать только технические моменты.