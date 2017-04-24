Урядового проекту пенсійної реформи на сьогодні немає - П.Розенко

“Коли я був міністром соціальної політики, ми внесли свій варіант пенсійної реформи до парламенту. Через певні особистісні моменти цей законопроект до цього часу, вже три роки, лежить у ВР. Мова йде про унормування позицій про накопичувальну систему, щоб зробити цю систему більше контрольованою державою, дати людям гарантії, що їхні накопичення не зникнуть і дати розвиток недержавному пенсійному страхуванню,” — розповів він.

П.Розенко додав, що до нині немає урядового варіанту пенсійної реформи.

Нагадаємо, 18 квітня віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабмін ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи.

Раніше А.Рева повідомляв, що уряд має намір внести до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу до 16 травня. Також, за словами А.Реви Кабінет міністрів України на 99% узгодив проект пенсійної реформи з Міжнародним валютним фондом, залишилося погодити тільки технічні моменти.