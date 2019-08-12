Правительство утвердило правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Сообщается, что правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.
Указано, что решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".
Согласно этому закону Кабмин постановил утвердить прилагаемые:
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- Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению;
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- типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению (с обслуживанием внутридомовых систем);
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- типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению (без обслуживания внутридомовых систем);
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- типовой договор с индивидуальным потребителем в здания, помещения которого являются самостоятельными объектами недвижимого имущества, о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению;
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- типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению;
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- типичный коллективный договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.
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Как сообщал УНН, в начале июля в Украине произошло повышение тарифов на водоснабжение.
Напомним, в связи с удорожанием стоимости электроэнергии для промышленности водоканалы тоже требуют повышения тарифа на холодное водоснабжение на 15%.