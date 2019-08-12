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Уряд затвердив правила надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення

Уряд затвердив правила надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що правила регулюватимуть відносини між суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, та споживачами цих послуг.

Вказано, що рішення прийнято відповідно до вимог нової редакції Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Відповідно до цього закону Кабмін постановив затвердити такі, що додаються:

  • Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);

  • типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

  • типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

  • типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Як повідомляв УНН, на початку липня в Україні відбулося підвищення тарифів на водопостачання.

Нагадаємо, у зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.

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