Уряд затвердив правила надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що правила регулюватимуть відносини між суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, та споживачами цих послуг.
Вказано, що рішення прийнято відповідно до вимог нової редакції Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
Відповідно до цього закону Кабмін постановив затвердити такі, що додаються:
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- Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
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- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
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- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);
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- типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
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- типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
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- типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
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Як повідомляв УНН, на початку липня в Україні відбулося підвищення тарифів на водопостачання.
Нагадаємо, у зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.