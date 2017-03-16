Правительство запустит программы для роста промышленного производства - В.Гройсман

По словам премьера, нужно принять ряд законодательных изменений, которые бы дали возможность правительству создать качественные условия, в том числе для возрождения промышленного потенциала.

"Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать добавленную стоимость именно в Украине. Мы создадим различные программы, которые позволят нам стимулировать, в том числе рост промышленного производства ", - подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что в Украине есть возможности для обеспечения устойчивого роста. Однако, отметил он, государство не может быть глобальным инвестором и стране нужны инвестиции.

"Нам нужно создать качественный климат, который будет обеспечивать успешность этих инвестиций", - подчеркнул Глава правительства.

Как сообщал УНН, цены производителей промышленной продукции в феврале 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 3,1%, с начала года - на 2,8% .