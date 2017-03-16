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Уряд запустить програми для зростання промислового виробництва – В.Гройсман

Уряд запустить програми для зростання промислового виробництва – В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України створить різноманітні програми, які стимулюватимуть зростання промислового виробництва. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції, передає кореспондент УНН.

За словами Прем’єра, потрібно ухвалити низку законодавчих змін, які б дали можливість уряду створити якісні умови, в тому числі для відродження промислового потенціалу.

“Ми зацікавлені в тому, щоби збільшувати додану вартість саме в Україні. Ми створимо різноманітні програми, які дозволять нам стимулювати, в тому числі зростання промислового виробництва”, — наголосив він.

В.Гройсман підкреслив, що в Україні є можливості для забезпечення сталого зростання. Проте, зауважив він, держава не може бути глобальним інвестором і країні потрібні інвестиції.

“Нам потрібно створити якісний клімат, який буде забезпечувати успішність цих інвестицій”, — наголосив Голова уряду.

Як повідомляв УНН, ціни виробників промислової продукції в лютому 2017р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 3,1%, з початку року – на 2,8%.

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