Правительство Венесуэлы и политическая оппозиция сообщили о подготовке к возобновлению переговоров

Детали

Три источника — из близкого окружения лидера оппозиции Хуана Гуайдо и два человека, принимавших участие в подготовке к переговорам, — сказали, что делегации двух сторон могут встретиться в Мехико примерно в середине ноября.

Переговоры, как ожидается, будут сосредоточены на возможной программе гуманитарной помощи Венесуэле, которая нуждается в деньгах, а также на условиях президентских выборов в стране в 2024 году. Существует также вопрос расширения американской нефтяной компании Chevron.

Однако правительство президента Мексики Николаса Мадуро еще не назначило представителей для переговоров.

Дополнение

Последний раунд переговоров прошел в прошлом году в Мехико под руководством норвежских дипломатов. Но администрация Мадуро отменила его в октябре 2021 года после экстрадиции Кабо-Верде в США союзника Мадуро Алекса Сааба.

Американские власти считают, что у Сааба есть подробности о том, как Венесуэла продает золото и танкеры с сырой нефтью, несмотря на санкции США.

Напряженность между Вашингтоном и Каракасом была годами, и она усилилась после переизбрания Мадуро в 2018 году. США и другие страны не признали голосование и поддержали Гуайдо, тогдашнего лидера Национальной ассамблеи, как законного лидера Венесуэлы.