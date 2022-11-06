Уряд Венесуели та політична опозиція повідомили про підготовку до поновлення переговорів

Деталі

Три джерела — із близького оточення до лідера опозиції Хуана Гуайдо та дві людини, які брали участь у підготовці до переговорів, — сказали, що делегації двох сторін можуть зустрітися в Мехіко приблизно в середині листопада.

Переговори, як очікується, будуть зосереджені на можливій програмі гуманітарної допомоги Венесуелі, яка потребує грошей, а також на умовах президентських виборів у країні в 2024 році. Існує також питання щодо розширення американської нафтової компанії Chevron.

Проте уряд президента Мексики Ніколаса Мадуро ще не призначив представників для переговорів.

Доповнення

Останній раунд переговорів пройшов минулого року у Мехіко під керівництвом норвезьких дипломатів. Але адміністрація Мадуро скасувала їх у жовтні 2021 року після екстрадиції Кабо-Верде до США союзника Мадуро Алекса Сааба.

Американська влада вважає, що Сааб має подробиці про те, як Венесуела продає золото і танкери з сирою нафтою, незважаючи на санкції США.

Напруженість між Вашингтоном та Каракасом існувала роками, і вона посилилася після переобрання Мадуро у 2018 році. США та інші країни не визнали голосування та підтримали Гуайдо, тодішнього лідера Національної асамблеї, законним лідером Венесуели.