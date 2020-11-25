Украина не признает еще больше паспортов РФ: правительство приняло решение

"Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, что не будут признаваться Украиной", - написал Гончаренко.

Следовательно, среди уполномоченных органов иностранного государства, выданные которыми паспорта не признаются Украиной:

- управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Ростовской области,

- отделение по вопросам миграции Управления МВД России в городе Шахты Ростовской области,

- отделение по вопросам миграции отдела МВД России в городе Гуково Ростовской области,

- отдел по вопросам миграции Управления МВД России в городе Донецке Ростовской области и другие.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.