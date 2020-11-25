Украина не признает еще больше паспортов РФ: правительство приняло решение

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 17918 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69112 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108777 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 112119 просмотра

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, что выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, не будут признаваться Украиной. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, что не будут признаваться Украиной", - написал Гончаренко.

Следовательно, среди уполномоченных органов иностранного государства, выданные которыми паспорта не признаются Украиной:

- управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции Управления МВД России в городе Шахты Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции отдела МВД России в городе Гуково Ростовской области,
- отдел по вопросам миграции Управления МВД России в городе Донецке Ростовской области и другие.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.

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