Україна не визнаватиме ще більше паспортів РФ: уряд ухвалив рішення

“Кабмін розширив перелік пунктів видачі російських паспортів для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною”, — написав Гончаренко.

Відтак, серед уповноважених органів іноземної держави, видані якими паспорти не визнаються Україною:

— управління з питань міграції ГУ МВС Росії в Ростовській області,

— відділення з питань міграції Управління МВС Росії в місті Шахти Ростовської області,

— відділення з питань міграції відділу МВС Росії в місті Гуково Ростовської області,

— відділ з питань міграції Управління МВС Росії в місті Донецьку Ростовської області, та інші.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські куратори проводять на окупованій частині Донбасу заходи із прискорення примусової паспортизації населення.