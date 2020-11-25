Україна не визнаватиме ще більше паспортів РФ: уряд ухвалив рішення

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабмін розширив перелік уповноважених органів Росії, які видавали паспорти для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною. Про це написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін розширив перелік пунктів видачі російських паспортів для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною”, — написав Гончаренко.

Відтак, серед уповноважених органів іноземної держави, видані якими паспорти не визнаються Україною:

— управління з питань міграції ГУ МВС Росії в Ростовській області,
— відділення з питань міграції Управління МВС Росії в місті Шахти Ростовської області,
— відділення з питань міграції відділу МВС Росії в місті Гуково Ростовської області,
— відділ з питань міграції Управління МВС Росії в місті Донецьку Ростовської області, та інші.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські куратори проводять на окупованій частині Донбасу заходи із прискорення примусової паспортизації населення.

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