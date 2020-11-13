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Розвідка: російські куратори прискорюють примусову паспортизацію населення окупованого Донбасу

Розвідка: російські куратори прискорюють примусову паспортизацію населення окупованого Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російські куратори проводять на окупованій частині Донбасу заходи із прискорення примусової паспортизації населення. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України із посиланням на дані розвідки, інформує УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

"Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабаху. Також окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина". Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення", - резюмували військові.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кремль пояснює паспортизацію Донбасу "захистом етнічних росіян".

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