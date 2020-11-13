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Разведка: российские кураторы ускоряют принудительную паспортизацию населения оккупированного Донбасса

Разведка: российские кураторы ускоряют принудительную паспортизацию населения оккупированного Донбасса

Киев  •  УНН

 • 13797 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле.

"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе. Также оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украина, с предоставлением статуса "иностранного гражданина". В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения", - резюмировали военные.

Как сообщалось ранее в УНН, Кремль объясняет паспортизацию Донбасса "защитой этнических русских".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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