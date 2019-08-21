Правительство продлило льготный срок для национальных киностудий до конца 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство на своем заседании в среду одобрило внесение изменений в пункт 17 Методики расчета арендной платы за имущество и пропорции его распределения. Принятие этого документа позволит продлить срок предоставления предприятиям, учреждениям и организациям сферы кинематографии, находящихся в сфере подчинения Министерства культуры Украины, оставлять средства, полученные от аренды недвижимого государственного имущества в полном объеме на развитие собственного производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства культуры.
Это, в свою очередь, позволит государственным предприятиям отрасли кинематографии, средства доходов полученных от аренды недвижимого государственного имущества, находящегося на их балансе, улучшить материально-техническую базу, осуществить ремонтные работы, улучшить инфраструктуру на частичную модернизацию производства.
Использование доходов от аренды уменьшит нагрузку на государственный бюджет, существенно сократит запрос на государственную финансовую поддержку для покрытия собственных расходов.
Кроме того, государственные киностудии получат возможность направлять часть прибыли на создание национальных фильмов и одновременно - претендовать на меньшую долю государственного финансирования через систему государственной поддержки кинематографии.
Напомним, в Госкино назвали сумму, которую собрали украинские фильмы в прокате.