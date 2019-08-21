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Уряд продовжив пільговий термін для національних кіностудій до кінця 2021 року

Уряд продовжив пільговий термін для національних кіностудій до кінця 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд на своєму засіданні у середу схвалив внесення змін до пункту 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції його розподілу. Прийняття цього документу дозволить продовжити термін надання підприємствам, установам та організаціям сфери кінематографії, які перебувають у сфері підпорядкування Міністерства культури України, залишати кошти, отримані від оренди нерухомого державного майна в повному обсязі на розвиток власного виробництва. Про це повідомили УНН у пресслужбі Міністерства культури.

Це, у свою чергу, дозволить державним підприємствам галузі кінематографії, коштом доходів отриманих від оренди нерухомого державного майна, що перебуває на їхньому балансі, поліпшити матеріально-технічну базу, здійснити ремонтні роботи, покращити інфраструктуру на часткову модернізацію виробництва.

Використання доходів від оренди зменшить навантаження на державний бюджет, суттєво скоротить запит на державну фінансову підтримку для покриття власних витрат.

Окрім того, державні кіностудії отримають змогу направляти частину прибутку на створення національних фільмів і водночас – претендувати на меншу долю державного фінансування через систему державної підтримки кінематографії.

Нагадаємо, у Держкіно назвали суму, яку зібрали українські фільми у прокаті.

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