Правительство приняло постановление о невозможности вывоза товаров противоэпидемического значения

Так, правительство проголосовало за принятие проекта постановления о внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года №1109, а именно по предотвращению вывоза товаров противоэпидемического значения, необходимых для изготовления защитных халатов, масок и тому подобное.

Напомним, правительство урегулировало вопрос цен на товары противоэпидемического значения.