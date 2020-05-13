Уряд прийняв постанову щодо унеможливлення вивезення товарів протиепідеміологічного значення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову щодо унеможливлення вивезення товарів протиепідеміологічного значення, які необхідні для виготовлення захисних халатів, масок тощо, передає кореспондент УНН.
Так, уряд проголосував за прийняття проекту постанови про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1109, а саме щодо унеможливлення вивезення товарів протиепідеміологічного значення, які необхідні для виготовлення захисних халатів, масок тощо.
Нагадаємо, уряд врегулював питання цін на товари протиепідеміологічного значення.