Правительство согласовало глав РГА в Донецкой и Житомирской областях

"Донецкая область: Бондаренко Андрей Александрович - глава Покровской РГА; Житомирская область: Ананченко Людмила Павловна - глава Андрушевской РГА; Туровский Иван Иосифович - глава Барановского РГА; Хоречко Лариса Валерьевна - глава Олевского РГА; Пулковский Виктор Юрьевич - глава Радомышльской РГА; Кулик Юрий Анатольевич - глава Ружинской РГА; Барановский Богдан Александрович - глава Хорошевской РГА", - написал Гончаренко.

Кроме того, по его словам, на заседании правительства были согласованы новые назначения в Кировоградской областной госадминистрации.

"Кузьмин Игорь Валерьевич - первый заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации; Калинин Максим Витальевич - заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации", - сообщил нардеп.

Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании в среду определился со временно исполняющими обязанности глав Нацслужбы здоровья Украины, Госслужбы по вопросам труда, Государственного ипотечного учреждения и НАЭК "Энергоатом".