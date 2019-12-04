Уряд погодив голів РДА у Донецькій і Житомирській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У середу на засіданні Кабінету міністрів було погоджено нових голів районних державних адміністрацій у Донецькій і Житомирській областях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Донецька область: Бондаренко Андрій Олександрович — голова Покровської РДА; Житомирська область: Ананченко Людмила Павлівна — голова Андрушівської РДА; Туровський Іван Йосипович — голова Баранівської РДА; Хоречко Лариса Валеріївна — голова Олевської РДА; Пулковський Віктор Юрійович — голова Радомишльської РДА; Кулик Юрій Анатолійович — голова Ружинської РДА; Баранівський Богдан Олександрович — голова Хорошівської РДА", - написав Гончаренко.
Крім того, з його слів, на засіданні уряду були погоджені нові призначення у Кіровоградській обласній держадміністрації.
"Кузьмін Ігор Валерійович — перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації; Калінін Максим Віталійович — заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації", - повідомив нардеп.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів під час засідання у середу визначився із тимчасовими виконувачами обов’язків голів Нацслужби здоров’я України, Держслужби з питань праці, Державної іпотечної установи та НАЕК "Енергоатом".