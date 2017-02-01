Правительство Германии расширило возможности применения электронных браслетов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Кабинет министров Германии узаконил применение электронных браслетов против потенциальных преступников, которых полиция подозревает в подготовке терактов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Издание отмечает, что после теракта на рождественском базаре в центре Берлина правительство Германии одобрило ужесточение мер против лиц, представляющих потенциальную угрозу общественной безопасности.
Отмечается, что в отношении потенциальных преступников, в том числе радикальных исламистов, которых полиция подозревает в подготовке терактов, постановлением правительства в среду, 1 февраля, узаконено применение электронных браслетов, обеспеченных датчиком, с помощью которого можно отследить перемещение возможного преступника.
Кроме того, по информации издания, кабинет министров ФРГ одобрил внесение поправок для усовершенствования закона по борьбе с террором, который наделяет широкими полномочиями Федеральное ведомство по уголовным делам. В апреле 2016 г. Федеральный конституционный суд Германии постановил, что ряд положений закона, в соответствии с которыми сотрудники ведомства имеют право вести тайное наблюдение, нарушают права граждан и противоречат конституции.
Напомним, большинство немцев, опрошенных социологической службой YouGov после теракта в Берлине, высказались за усиление мер безопасности в Германии.
Как сообщал УНН, 19 декабря тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.