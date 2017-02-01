Уряд Німеччини розширив можливості застосування електронних браслетів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кабінет міністрів Німеччини узаконив застосування електронних браслетів проти потенційних злочинців, яких поліція підозрює в підготовці терактів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Видання зазначає, що після теракту на різдвяному базарі в центрі Берліна уряд Німеччини схвалив посилення заходів проти осіб, що представляють потенційну загрозу суспільній безпеці.
Наголошується, що відносно потенційних злочинців, зокрема радикальних ісламістів, яких поліція підозрює в підготовці терактів, постановою уряду в середу, 1 лютого, узаконено застосування електронних браслетів, забезпечених датчиком, за допомогою якого можна відстежити переміщення можливого злочинця.
Крім того, за інформацією видання , кабінет міністрів ФРН схвалив внесення поправок для удосконалення закону по боротьбі з терором, що наділяє широкими повноваженнями Федеральне відомство з кримінальних справ. У квітні 2016 Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив, що ряд положень закону, відповідно до яких співробітники відомства мають право вести таємне спостереження, порушують права громадян і суперечать конституції.
Нагадаємо, більшість німців, опитаних соціологічною службою YouGov після теракту в Берліні, висловилися за посилення заходів безпеки в Німеччині.
Як повідомляв УНН, 19 грудня тягач з причепом проїхав близько 80 метрів по території різдвяного ринку в центральній частині Західного Берліна на площі Брайтшайдплац. Жертвами трагедії стали 12 осіб, 48 були госпіталізовані.