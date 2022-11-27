Правительство Германии стремится упростить правила натурализации

Детали

Канцлер Олаф Шольц заявил в субботнем видеообращении, что Германия давно стала для многих "страной надежды", и это хорошо, когда укоренившиеся в стране люди решают принять гражданство.

"Германии нужны лучшие правила для натурализации всех этих великих мужчин и женщин", - сказал Шольц.

Министерство внутренних дел заявило в пятницу, что законопроект "практически готов".

В прошлогоднем коалиционном соглашении говорится, что гражданство Германии можно получить через пять или через три в случае "особых интеграционных достижений", а не через восемь или шесть лет, как сейчас. Дети, рожденные в Германии, автоматически становятся гражданами, если один родитель проживает на законных основаниях в течение пяти лет.

Правительство хочет снять ограничения на двойное гражданство. Большинство людей из стран, не являющихся членами Европейского Союза и Швейцарии, должны отказаться от своего предыдущего гражданства при получении гражданства Германии, хотя есть некоторые исключения.

Главный правоцентристский оппозиционный блок "Союз" отвергает планы либерализации законов о натурализации.

"Продажа немецкого гражданства дешево не способствует интеграции - она ​​направлена ​​прямо на противоположное и вызовет дополнительные "эффекты тяготения" для нелегальной миграции", - заявил старший консервативный депутат Александр Добриндт в выпуске Bild daily.

"Пять лет – это очень, очень короткий срок для того, чтобы люди имели право на получение гражданства", – заявил телеканалу ZDF глава профсоюза Торстен Фрей.

Среди других планов по либерализации правительство исключило из уголовного кодекса Германии запрет врачам "рекламировать" услуги аборта. Оно снизило минимальный возраст для голосования на выборах в Европарламент с 18 до 16 лет и хочет сделать то же самое для национальных выборов.

Оно также хочет отменить 40-летнее законодательство, требующее, чтобы транссексуалы проходили психологическую оценку и решение суда перед официальным изменением пола, и заменить его новым "законом о самоопределении". И оно направлено на декриминализацию хранения ограниченного количества каннабиса и разрешение его продажи взрослым в развлекательных целях на контролируемом рынке.

Некоторые планы могут столкнуться с трудностями в верхней палате парламента, представляющей правительства 16 земель Германии и где коалиция Шольца не имеет большинства.

Добавим

Официальная статистика показывает, что в прошлом году германское гражданство получили около 131 600 человек, четверть из них – граждане других стран ЕС. Это число было на 20% выше, чем в прошлом году. Общая численность населения Германии составляет около 84 миллионов человек.