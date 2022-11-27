Уряд Німеччини прагне спростити правила натуралізації

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Канцлер Олаф Шольц заявив у суботньому відеозверненні, що Німеччина давно стала для багатьох "країною надії", і це добре, коли люди, котрі вкорінилися в країні, вирішують прийняти громадянство.

"Німеччині потрібні найкращі правила для натуралізації всіх цих великих чоловіків і жінок", - сказав Шольц.

Міністерство внутрішніх справ заявило у п'ятницю, що законопроект "практично готовий".

У минулорічній коаліційній угоді йдеться про те, що громадянство Німеччини можна отримати через п'ять років чи через три у разі "особливих інтеграційних досягнень", а не через вісім чи шість років, як зараз. Діти, народжені у Німеччині, автоматично стають громадянами, якщо один із батьків проживає на законних підставах протягом п'яти років.

Уряд хоче зняти обмеження на подвійне громадянство. Більшість людей з країн, які не є членами Європейського Союзу та Швейцарії, наразі мають відмовитися від свого попереднього громадянства при отриманні громадянства Німеччини, хоча є деякі винятки.

Головний правоцентристський опозиційний блок "Союз" відкидає плани лібералізації законів про натуралізацію.

"Продаж німецького громадянства дешево не сприяє інтеграції - він спрямований прямо на протилежне і викличе додаткові "ефекти тяжіння" для нелегальної міграції", - заявив старший консервативний депутат Олександр Добриндт у випуску Bild daily.

"П'ять років - це дуже, дуже короткий термін для того, щоб люди мали право на отримання громадянства", - заявив телеканалу ZDF голова профспілки Торстен Фрей.

Серед інших планів щодо лібералізації, уряд виключив із кримінального кодексу Німеччини заборону лікарям "рекламувати" послуги аборту. Він знизив мінімальний вік для голосування на виборах до Європарламенту з 18 до 16 років і хоче зробити те саме для національних виборів.

Він також хоче скасувати 40-річне законодавство, яке вимагає, щоб транссексуали проходили психологічну оцінку та рішення суду перед офіційною зміною статі, та замінити його новим "законом про самовизначення". І він спрямований на декриміналізацію зберігання обмеженої кількості каннабісу та дозвіл його продажу дорослим у розважальних цілях на контрольованому ринку.

Деякі плани можуть зіткнутися із труднощами у верхній палаті парламенту, яка представляє уряди 16 земель Німеччини і де коаліція Шольца не має більшості.

Додамо

Офіційна статистика показує, що торік німецьке громадянство отримали близько 131 600 осіб, чверть із них - громадяни інших країн ЄС. Це число було на 20% вищим, ніж у попередньому році. Загальна чисельність населення Німеччини становить близько 84 мільйонів.