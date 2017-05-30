Правительство вскоре передаст в ВР пакет законопроектов для легкости ведения бизнеса - М.Нефедов

"Уже заходит в Верховную Раду после финального согласования законопроект по легкости ведения бизнеса. На самом деле это большой пакет из четырех законопроектов - сам закон и изменения в Бюджетный, Таможенный и Налоговый кодексы, направленные именно на существенный скачок в рейтинге (Doing Business - ред.) ", - сказал М.Нефедов.

По прогнозам правительства, принятие этого пакета документов "может добавить до 30 мест в рейтинге".

"Конечно для нас это было бы существенное достижение", - добавил первый замминистра.

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Также М.Нефедов сообщил, что с 2018 года рейтинг Doing Business "добавляется тринадцатый компонент - это легкость закупок и собственно легкость ведения публичных закупок".

"Для Украины это, конечно, большой успех, потому что наша относительная позиция по легкости участия в публичных закупках благодаря "Прозoрро", она достаточно высока. Мы рассчитываем быть по крайней мере в высшей четверти, а возможно и выше, рейтинга", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли.