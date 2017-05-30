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Уряд невдовзі передасть до ВР пакет законопроектів щодо легкості ведення бізнесу - М.Нефьодов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд напрацював і планує найближчим часом передати до парламенту пакет законопроектів щодо спрощення ведення бізнесу. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

Уряд невдовзі передасть до ВР пакет законопроектів щодо легкості ведення бізнесу - М.Нефьодов

“Вже заходить у Верховну Раду після фінального погодження законопроект по легкості ведення бізнесу. Насправді це великий пакет з чотирьох законопроектів — сам закон та зміни до Бюджетного, Митного та Податкового кодексів, які направлені саме на суттєвий стрибок в рейтингу (Doing Business — ред.)”, — сказав М.Нефьодов.

За прогнозами уряду, ухвалення цього пакеду документів “може додати до 30 місць в рейтингу.

“Звичайно для нас це було б суттєве досягнення”, — додав перший заступник міністра.

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Також М.Нефьодов повідомив, що з 2018 року рейтинг Doing Business “додається тринадцятий компонент — це легкість закупівель і власне легкість ведення публічних закупівель”.

“Для України це, звичайно, великий успіх, тому що наша відносна позиція по легкості участі в публічних закупівлях завдяки „Прозoрро“, вона досить висока. Ми розраховуємо бути принаймні у вищій чверті, а можливо і вище, рейтингу”, — сказав перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі.

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