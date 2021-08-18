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Урок для Украины: чем пример Афганистана поучителен для нашей страны

Киев  •  УНН

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И как эти события изменят ход визита Зеленского к Байдену?

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал решение о выводе войск из Афганистана правильным и обвинил афганские власти и военных в быстрой капитуляции. “За двадцать лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода войск США никогда не было подходящего времени”, — заявил он.

В украинском публичном сегменте проводят параллель между теми событиями, которые сегодня происходят в Афганистане, с тем, с чем может столкнуться Украина в обозримом будущем. УНН разбирался, насколько корректно проводить подобную аналогию и какой урок Украина должна для себя извлечь.

Циничная политика

Несмотря на то, что США последние 20 лет вливали триллионы долларов на поддержку демократических процессов в Афганистане, на финансирование правительственных расходов, на тренировку правительственных войск и на их оснащение современным высокоточным оружием — не сделало сторонников этих процессов способными защитить свою территорию от талибов после начала вывода американских войск.

Кто-то вообще не хотел защищать страну, кто-то не верил в победу и предпочел договоренностям с талибами, даже в разрез с ценностями, которые до сих пор декларировали. Зато Талибан, вернул страну под свой контроль практически без боя, добавил себе международной легитимности. Теперь талибы могут говорить: предыдущее правительство сам отдал нам власть, нас поддерживает вся страна.

“Политика очень циничная штука. За 20 лет расходы США были очень большими. Вся эта пандемия очень сильно ударила по экономике, и даже развитые страны пострадали. И в этих условиях выкидывать деньги в черную дыру — это не история демократов, своей воинственной внешней политикой всегда отличались республиканцы, демократы больше сосредотачивались на экономических вопросах. И выведение контингента из Ирака и Афганистана началось при Обаме, следующим кто об этом говорил — Дональд Трамп и он к этому тоже приложил руку, потому что с точки зрения американской политики правильный вопрос: а почему наши солдаты гибнут в Афганистане? И Байден просто сделал то, что заложили его предшественники”, — рассказывает Бачо Корчилава, пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 годах“.

Эксперты между собой продолжают дискутировать о том, проиграли ли США в геостратегическом плане, или же это такой хитрый дальновидный маневр.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока говорит, что бесславный конец американского Афганистана, не столько само падение Кабула, сколько картинка чудовищной паники и отчаяния в аэропорту города, которая станет сильнейшим репутационным ударом по США и по президенту Джо Байдену персонально. Бачо Корчилава же не считает это поражением США, и называет такой поступок прагматичным со стороны Америки.

Глобальные возможности США ограничены прежде всего внутриамериканскими политическими процессами. Как последствия, эксперты прогнозируют продолжения роста роли региональных лидеров, отдельных государств и даже транснациональных политических движений. Апеллировать сегодня к старым правилам бессмысленно, так как на глазах рождаются новые. Сегодняшние события показывают: в политике нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы.

Международные аналитики указывают, Талибан со своей стороны будет использовать эту ситуацию по максимуму, раскручивая в пропаганде свой образ как самых человечных и адекватных на фоне бездушных американцев, которые бросают своих же людей. Это уже происходит в соцсетях сегодня.

“Любое государство, политическое, религиозное движение, народ без государства в результате длительной и кровопролитной борьбы, жертвенности, может достигнуть своих целей, пускай против него даже весь мир, и это не преувеличение. Пример талибов вдохновит многих в современном мире и может стать началом нового витка турбулентности — обострения многочисленных конфликтов. Но для этого необходимо единство и ясные цели”, — поясняет политолог Руслан Бортник.

Еще один аспект “афганского кейса” — это усиление роли России. Сейчас РФ получает возможность усиливать свою роль и влияние в Афганистане и близлежащих странах. С 2014 года Кремль ведет переговоры с Талибаном и у них с ними налажены отношения. Эксперты прогнозируют, что Россия может разыгрывать эту карту себе в плюс, предлагая свои посреднические усилия.

“У России уже есть готовая военная и логистическая инфраструктура в Центральной Азии, которую они могут использовать. Мол, вдруг что, они выступят единственным гарантом стабильности границ центрально-азиатских государств в случае обострения, например. Москва уже успела договориться, и Таджикистан, Узбекистан дали добро. Вопрос воспользуется ли этим Россия, потому что зависит от переговоров с талибами, от формирования дальнейшей внешней политики России по Афганистану, что им интересно. Я согласен, что Россия все еще сильна в этом регионе в военном плане, но для того, чтобы полноценно зайти в Афганистан и быть игроком нужны и финансовые ресурсы, а у них их нет. Поэтому в этом направлении они могут проиграть Китаю”, — поясняет Куса.

Источник проблем

В разговоре с УНН все эксперты сходятся во мнении, что для Украины события в Афганистане — урок, который был понятен, еще во время инаугурации Джо Байдена. Американская внешняя политика меняется, и меняется она в сторону узкого прагматизма. В своем последнем выступлении Джо Байден по сути сказал это прямым текстом: приоритет — защита американских интересов. Для Украины это означает, что если Штаты посчитают, что вложение ресурсов в поддержку Украины более нецелесообразно, не соответствует их приоритетам, или не дает никаких результатов, как в случае с Афганистаном, то они просто свернут эту поддержку и все. Это было понятно давно, а Афганистан просто показал это на практике.

“Преувеличение сравнивать Афганистан с Украиной — разные страны. Но когда ты как страна, постоянный источник проблем, то эту проблему нужно как-то решить. Я не считаю это поражением США, просто они поступили очень прагматично. Хочет РФ иметь эти проблемы в Центральной Азии — пожалуйста, но тут не исключено, что одним из ключевых предметов разговора Россия может поднять украинский вопрос. Они не скрывали и сейчас не скрывают, что постсоветское пространство — зона интересов Российской Федерации, если убрать балтийские страны. Афганистан — пример для Украины только в том плане, что может быть когда есть усталость от страны. Это итог. Потому что нельзя брать на себя обязательства и ничего не выполнять, получать финансирование и не проводить реформы. В Украине такой итог может выглядеть по-другому, но принцип один и тот же”, — поясняет Корчилава.

По мнению Бортника, ситуация в Афганистане пример того, что все, что построено на внешней поддержке и легитимизации — нежизнеспособно, хрупко и временно. Необходимо строить свое государство на собственных возможностях и приоритетах, развивая экономику, выстраивая объединяющую гуманитарную политику и безопасность.

Главный вопрос, как последние события повлияют на переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена во время визита украинского президента в США 30 августа.

“Разговор станет жестче, будет стоять вопрос: а что Украина сделала или может сделать? Не сделали, тогда до свиданья. Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в мае продемонстрировал это, они поставили перед Украиной ряд вопросов, поставили нас в ситуацию жесткого выбора: между Китаем и США и т.д., и мы должны на них ответить: проводим мы реформы или нет. Украина должна быть чем-то эффективной. Мы говорим, что наша уникальность в том, что у нас военный конфликт с Россией. Мы играем тем, что мы жертва, и если нас не поддержат, то Россия захватит пол Европы. Но это уже не впечатляет западных партнеров”, — говорит Куса.

По его мнению, говорить на повышенных тонах или с позиции силы у Зеленского не получится с Байденом, так как Украине нечего предложить взамен. История с Северным потоком показала, что они могут решать вопросы без нас и мы ничего не сделаем.

„Чтобы говорить на повышенных тонах нужно получить сначала какую-то карту в руки, которую можно разыграть“, — говорит он. — К примеру, мы пытались шантажировать Байдена разворотом на Китай, но у нас этого не получилось, потому что это выглядело смешно, и вызвало только улыбку. Если бы на протяжении последних десяти лет Украина развивала бы серьезные отношения с Китаем, были бы крупные инвестиционные проекты, соглашения и т.д. А мы пытались шантажировать тем, чего у нас нет”, — поясняет Илия Куса.

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Корчилава говорит, что украинским политикам стоит обратить внимание на то, что если США уже пошли на такой репутационный риск с Афганистаном только для того, чтобы привести свою экономику в порядок, что им мешает точно также поступить с Украиной?

“Скорее всего американская сторона будет выслушивать украинского президента, что он им скажет, потому что обещаний было дано много. Теперь ему могут сказать: вы видите, что произошло в Афганистане? А в Украину не было таких вливаний и обязательств, не так жалко терять. Украина должна сделать все, чтобы от нее не было такой усталости, как от Афганистана. Не будет легкого разговора Зеленского с Байденом, это я могу с уверенностью сказать”, — резюмирует Корчилава.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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