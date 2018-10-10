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Ураган "Майкл" обрушился на Флориду

Ураган "Майкл" обрушился на Флориду

Киев  •  УНН

 • 11314 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В среду ураган "Майкл" обрушился на побережье американского штата Флорида, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Национальный центр по ураганам заявил, что скорость ветра внутри урагана в среду увеличилась до 245 километров в час, в связи с чем “Майкл” был причислен к ураганам 4-й категории. Удар по побережью штата пришелся на среду.

Отмечается, что “Майкл”, вероятно, самый мощный ураган, который когда-либо обрушивался на северо-западную часть Флориды.

С утра в этой части штата не прекращаются ураганные ливни. Кроме сильных ветров, ураган несет угрозу опасных штормовых волн, высота которой превышает четыре метра.

Ожидается, что количество осадков составит 10-20 сантиметров в некоторых частях Флориды, Алабамы и Джорджии в течение следующих нескольких дней, и до 30 сантиметров — в отдельных районах этих штатов.

Ранее жителей штата призвали эвакуироваться из прибрежных районов.

Как сообщал УНН, в результате ливней в Центральной Америке погибли 12 человек.

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