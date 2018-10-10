Ураган "Майкл" обрушився на Флориду

Національний центр з ураганів заявив, що швидкість вітру всередині урагану в середу збільшилася до 245 кілометрів на годину, у зв'язку з чим "Майкл" був зарахований до ураганів 4-ї категорії. Удар по узбережжю штату припав на середу.

Відзначається, що "Майкл", ймовірно, найпотужніший ураган, який коли-небудь накривав північно-західну частину Флориди.

З ранку в цій частині штату не припиняються ураганні зливи. Крім сильних вітрів, ураган несе загрозу небезпечних штормових хвиль, висота яких перевищує чотири метри.

Очікується, що кількість опадів становитиме 10-20 сантиметрів в деяких частинах Флориди, Алабами і Джорджії протягом наступних кількох днів, і до 30 сантиметрів - в окремих районах цих штатів.

Раніше жителів штату закликали евакуюватися з прибережних районів.

Як повідомляв УНН, в результаті злив в Центральній Америці загинуло 12 осіб.