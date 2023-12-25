Уполномоченным Антимонопольного комитета стал Денис Клюшников: что о нем известно

Сегодня, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом со ссылкой на указ главы государства, передает УНН.

Детали

Назначить Клюшникова Дениса Геннадьевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины - говорится в указе президента №852/2023.

Дополнение

По имеющимся данным, Денис Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Он родился в 1978 году в г. Иловайск, Донецкая область. В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт".

В 2006 году получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

В 2002-2005 годах был частным предпринимателем в Иловайске. Зато в 2005-2007 годах работал юрисконсультантом в ООО "Артемида", г. Донецк.

С 2007 года мужчина работал в органах прокураторы Донецкой области на должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

Известно, что с 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам.

После 2018 года работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

Напомним

Предыдущего главу госуполномоченного АМКУ Максима Сандыгу президент назначил 18 декабря, и уже через четыре дня уволил его с должности.

Сейчас бывший госуполномоченный АМКУ Максим Сандыга занимает должность заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины.

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