Уполномоченным Антимонопольного комитета стал Денис Клюшников: что о нем известно
Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Клюшников имеет юридический и региональный административный опыт.
Христианский городок на Западном берегу реки Иордан, молится за мир в Газе
Христиане Западного берега реки Иордан в городе Забабде молятся за мир на фоне мрачного праздничного сезона из-за боевых действий в Газе.
В НБУ ожидают инфляцию в декабре близкой к текущему уровню
Ожидается, что инфляция в Украине останется близкой к текущему уровню в декабре.
15 лет тюрьмы получил предатель, который захватывал здание СБУ в Мариуполе
Командир, причастный к захвату здания СБУ в Мариуполе, был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену.
На фоне живой елки с экологическими украшениями: британский монарх записал рождественское поздравление
Король Чарльз III произнесет свое рождественское послание в качестве монарха в 15:00 из экологически украшенного Букингемского дворца, подчеркивая свою позицию относительно защиту окружающей среды.
Подготовка к реформе оплаты труда госслужащих продолжается: Минфину и НАГС поручили вынести на правительство согласованную позицию
Немчинов рассказал о продолжении работы над внедрением реформы оплаты труда государственных служащих.
Правительство должно сегодня внести в Раду документ по мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете - Арахамия
Ожидается, что украинское правительство подаст на рассмотрение комитета ВР проект закона о мобилизации, который требовали военные. Законодатели подчеркивают необходимость проведения комплексной военной реформы наряду с призывом на военную службу.
россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями
российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.
В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять
НБУ ожидает, что внешнее финансирование вскоре возобновится, но проанализировали возможное затягивание с решением вопроса.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.